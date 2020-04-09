2020-04-09T16:12:57+03:00
Общество

Единороссы предлагают поднять порог ипотечного займа, по которому можно получить «кредитные каникулы»

Сейчас он составляет полтора миллиона рублей
Вадим Бегун
Поделиться:
Единороссы предлагают поднять порог ипотечного займа, по которому можно получить «кредитные каникулы». Фото - Галина Безбородова.Единороссы предлагают поднять порог ипотечного займа, по которому можно получить «кредитные каникулы». Фото - Галина Безбородова.
Изменить размер текста:

Партия «Единая Россия» предложила правительству РФ увеличить сумму ипотечного займа, по которому можно получить «кредитные каникулы». Сейчас порог составляет полтора миллиона рублей.

– Президент страны Владимир Путин в своем обращении к россиянам в качестве одной из антикризисных мер предложил объявить «кредитные каникулы». В опубликованном постановлении правительства говорится, что максимальный размер ипотечного кредита, который может попасть под такие «каникулы», составит 1,5 миллиона рублей. Но партия выступает за то, чтобы увеличить этот максимальный порог. Ведь многие граждане на покупку квартиры брали ипотечный займ выше этой суммы – у кого-то это 2 и даже 3 миллиона. Считаю, что мы сегодня должны помочь как можно большему числу людей воспользоваться «кредитными каникулами», – рассказал об инициативе секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Он также добавил, что сегодня в связи с пандемией коронавируса партийцы совместно с правительством страны принимают важные социальные меры для поддержки граждан. Речь идет о предоставлении льгот на оплату ЖКУ, об ежемесячных выплатах на ребенка от трех до семи лет семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, поддержке медиков, которые сегодня на передовой, а также дополнительной помощи бизнесу.

Отметим, что средний размер ипотечного кредита в Тюменской области по статистическим данным на 2019 год составляет 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Единороссы предлагают поднять порог ипотечного займа, по которому можно получить «кредитные каникулы»
Бензовоз слетел в кювет на тюменской трассе
В Тюменской области инвалидность продлят автоматически
Тюменец заколол шилом собственного сына
Тюменским работникам вернули более 56 миллионов долгов по зарплате
Сергей Корепанов прокомментировал одну из ключевых поправок в Конституцию РФ
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете
За нарушения в тюменском СИЗО привлекли к ответственности восемь начальников
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Тюменцам дали рекомендации по правильному питанию при самоизоляции
В Тюмени чиновник сел на шпагат, призывая заняться спортом во время самоизоляции
Тюменцев штрафуют за прогулки по городу
Коронавирус в Тюмени, новости на 9 апреля 2020 г.: в Тюмени откроют МФЦ на четыре дня
Тюменцы могут дистанционно забронировать почтовую ячейку
За год в Тюмени ввели более миллиона «квадратов» жилья
Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу
Имущество старейшего тюменского предприятия оценили в десятки миллионов рублей
Тюменские предприятия должны уведомлять о намерении возобновить работу
Все прибывшие в Тюмень из Москвы «отсидят» двухнедельный карантин
В Рощино тюменка убежала от продавца, расплатившись за кофе купюрой из «Банка приколов»