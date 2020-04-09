Единороссы предлагают поднять порог ипотечного займа, по которому можно получить «кредитные каникулы»

9 Апр 2020 2020-04-09T16:12:57+03:00

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Партия «Единая Россия» предложила правительству РФ увеличить сумму ипотечного займа, по которому можно получить «кредитные каникулы». Сейчас порог составляет полтора миллиона рублей.

– Президент страны Владимир Путин в своем обращении к россиянам в качестве одной из антикризисных мер предложил объявить «кредитные каникулы». В опубликованном постановлении правительства говорится, что максимальный размер ипотечного кредита, который может попасть под такие «каникулы», составит 1,5 миллиона рублей. Но партия выступает за то, чтобы увеличить этот максимальный порог. Ведь многие граждане на покупку квартиры брали ипотечный займ выше этой суммы – у кого-то это 2 и даже 3 миллиона. Считаю, что мы сегодня должны помочь как можно большему числу людей воспользоваться «кредитными каникулами», – рассказал об инициативе секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Он также добавил, что сегодня в связи с пандемией коронавируса партийцы совместно с правительством страны принимают важные социальные меры для поддержки граждан. Речь идет о предоставлении льгот на оплату ЖКУ, об ежемесячных выплатах на ребенка от трех до семи лет семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, поддержке медиков, которые сегодня на передовой, а также дополнительной помощи бизнесу.

Отметим, что средний размер ипотечного кредита в Тюменской области по статистическим данным на 2019 год составляет 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU