2020-04-09T16:00:21+03:00
Происшествия

Бензовоз слетел в кювет на тюменской трассе

Утечки топлива не произошло
Вадим Бегун
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Бензовоз слетел в кювет на тюменской трассе. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Бензовоз слетел в кювет на тюменской трассе. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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На 11-м километре автодороги ТобольскВагай в Тюменской области сегодня, 9 апреля, бензовоз съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель.

– Предварительно известно, что 39-летний мужчина ехал из Омска в Нягань, при этом за рулем КамАЗа он находился более пяти часов. Водитель получил травму. Утечки топлива не произошло, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также стало известно, что помощь пострадавшему оказал другой водитель, который в момент дорожного инцидента проезжал мимо. В настоящее время решается вопрос о задействовании тяжелой техники, чтобы вытащить бензовоз из кювета.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 7 апреля на 153-м километре региональной автодороги ШадринскЯлуторовск в 16.45 столкнулись четыре груженных алкоголем грузовика, которые принадлежат компании «Красное и Белое».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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