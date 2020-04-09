Бензовоз слетел в кювет на тюменской трассе
На 11-м километре автодороги Тобольск – Вагай в Тюменской области сегодня, 9 апреля, бензовоз съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель.
– Предварительно известно, что 39-летний мужчина ехал из Омска в Нягань, при этом за рулем КамАЗа он находился более пяти часов. Водитель получил травму. Утечки топлива не произошло, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
Также стало известно, что помощь пострадавшему оказал другой водитель, который в момент дорожного инцидента проезжал мимо. В настоящее время решается вопрос о задействовании тяжелой техники, чтобы вытащить бензовоз из кювета.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 7 апреля на 153-м километре региональной автодороги Шадринск – Ялуторовск в 16.45 столкнулись четыре груженных алкоголем грузовика, которые принадлежат компании «Красное и Белое».
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ИСТОЧНИК KP.RU