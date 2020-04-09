2020-04-09T16:02:12+03:00
Общество

В Тюменской области инвалидность продлят автоматически

Поликлиники сами передадут в соответствующие органы документы пациентов
Вадим Бегун
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В Тюменской области инвалидность продлят автоматически. Фото - Департамент социального развития Тюменской области.В Тюменской области инвалидность продлят автоматически. Фото - Департамент социального развития Тюменской области.
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До 1 октября 2020 года медико-социальная экспертиза в Тюменской области будет проводиться без личного присутствия заявителя. Новый порядок действует для тех, кто обращается для установления инвалидности в первый раз, и для тех, кто проходит медсоцэкспертизу повторно. Это касается как детей, так и взрослых.

– Если инвалидность устанавливается впервые, поликлиники самостоятельно передадут в бюро документы пациентов, инвалидность установят заочно, то есть без личного присутствия. Повторно – если срок завершается с 1 марта до 1 октября этого года, продление инвалидности и индивидуальной программы реабилитации производится автоматически на полгода, – сообщили в Главном бюро МСЭ по Тюменской области.

Все документы по результатам экспертизы будут направлены заказными почтовыми отправлениями и доставлены каждому на дом. Такая же схема присвоения группы инвалидности и продления применяется к тем, кому в период с 1 марта по 1 октября 2020 года исполняется 18 лет, а также к пострадавшим на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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