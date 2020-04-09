2020-04-09T15:02:52+03:00
Происшествия

Тюменец заколол шилом собственного сына

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец заколол шилом собственного сына. Фото - pixabay.com.Тюменец заколол шилом собственного сына. Фото - pixabay.com.
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Уватские полицейские узнали о госпитализации в медучреждение 26-летнего местного жителя. Молодой человек попал в больницу с множественными колотыми ранениями грудной клетки. Стражи порядка задержали 52-летнего отца потерпевшего.

– Глава семейства посетовал, что молодой человек постоянно просит деньги на спиртное у пожилой матери. На высказывание сын, который находился в состоянии алкогольного опьянения, отреагировал агрессивно, в результате чего завязалась драка. В ходе потасовки отец вооружился шилом, которым и нанес множественные удары молодому человеку, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что парню был причинен тяжкий вред здоровью. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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