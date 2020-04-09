2020-04-09T14:17:44+03:00
Общество

Тюменским работникам вернули более 56 миллионов долгов по зарплате

Прокуроры выявили свыше тысячи нарушений в сфере оплаты труда
Вадим Бегун
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Тюменским работникам вернули более 56 миллионов долгов по зарплате. Фото - pixabay.com.Тюменским работникам вернули более 56 миллионов долгов по зарплате. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области с начала года работникам выплатили долги по зарплате в сумме более 56 миллионов рублей. Выявлено свыше тысячи нарушений в сфере оплаты труда.

Для устранения нарушений прокуратура внесла более 70 представлений, в суды направлено более 900 исков и заявлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 30 лиц, к административной – 59.

– В отношении недобросовестных работодателей возбуждено десять уголовных дел. Кроме того, объявлено 35 предостережений о недопустимости нарушений закона, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в результате слаженной работы ведомства, правительства региона, Госинспекции труда, следственного комитета, службы служебных приставов, налоговой службы и Росреестра в первом квартале 2020 года были погашены долги по заработной плате в общей сумме более 56 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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