2020-04-09T13:52:22+03:00
Общество

Сергей Корепанов прокомментировал одну из ключевых поправок в Конституцию РФ

В сложных экономических условиях социальные гарантии государства приобретают особое значение
Есен Абилькенов
Поделиться:
В сложных экономических условиях социальные гарантии государства приобретают особое значение. Фото: официальный сайт Тюменской областной думыВ сложных экономических условиях социальные гарантии государства приобретают особое значение. Фото: официальный сайт Тюменской областной думы
Изменить размер текста:

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов высказался о важности внесения в Конституцию РФ поправок относительно обеспечения государственных социальных гарантий. Предложения, внесенные по инициативе рабочей группы и одобренные президентом и Государственной Думой, подразумевают реформирование системы пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Таким образом, в законе закрепляется обязательство государства по индексации пенсий не реже одного раза в год.

Кроме того, в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

– Я абсолютно солидарен с оценкой граждан России, которые по результатам опроса ВЦИОМ признали данную поправку одной из важнейших в предложенном списке. Этот вопрос, пожалуй, больше всего волнует россиян, поскольку касается практически каждого жителя страны. Так или иначе, все становятся пенсионерами. А в данных поправках определяется, что обязанности по индексации пенсий и социальных выплат будут соблюдаться, условно говоря, не сегодня и завтра, а на протяжении многих лет, – отметил Сергей Корепанов.

Он отметил, что это приобретает особое значение на фоне не самых благоприятных экономических условий, сложившихся в стране на фоне развития пандемии коронавируса и других факторов. В ситуации, когда кто-то теряет работу или переживание снижение доходов, обеспечение социальных гарантий будет играть важную роль, подчеркнул спикер областной думы.

– Отмечу, что на уровне региона мы приняли ряд законов, предусматривающих поддержку для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, а также направленных на упорядочение межбюджетных отношений и оказание помощи малому предпринимательству. Это все делается для созданий условий по обеспечению социальной защиты населения в сложный период, – подчеркнул Сергей Корепанов.

Напомним, в обновленной Конституции будут определены принципы построения социального государства на основе гарантированных пенсий и других социальных выплат и льгот. Отдельно закон предпишет оказывать адресную социальную помощь – поддержку от государства должны получать те, кто действительно в ней нуждается.

В действующей Конституции написано, что Россия – социальное государство, однако для многих граждан остается загадкой, что это значит. Теперь будет прописано, на какие социальные гарантии человек имеет право. А пункт об адресной социальной поддержке заставит профильные ведомства принципиально менять отношение, потому что о качестве социальной работы теперь будут судить не по объему выделенных средств и количеству реализуемых программ, а по тому, насколько лучше станет жизнь конкретного человека или семьи. Таким образом, социальные гарантии будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменским работникам вернули более 56 миллионов долгов по зарплате
Сергей Корепанов прокомментировал одну из ключевых поправок в Конституцию РФ
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете
За нарушения в тюменском СИЗО привлекли к ответственности восемь начальников
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Тюменцам дали рекомендации по правильному питанию при самоизоляции
В Тюмени чиновник сел на шпагат, призывая заняться спортом во время самоизоляции
Тюменцев штрафуют за прогулки по городу
Коронавирус в Тюмени, новости на 9 апреля 2020 г.: в Тюмени откроют МФЦ на четыре дня
Тюменцы могут дистанционно забронировать почтовую ячейку
За год в Тюмени ввели более миллиона «квадратов» жилья
Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу
Имущество старейшего тюменского предприятия оценили в десятки миллионов рублей
Тюменские предприятия должны уведомлять о намерении возобновить работу
Все прибывшие в Тюмень из Москвы «отсидят» двухнедельный карантин
В Рощино тюменка убежала от продавца, расплатившись за кофе купюрой из «Банка приколов»