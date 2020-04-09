Сергей Корепанов прокомментировал одну из ключевых поправок в Конституцию РФ

9 Апр 2020 2020-04-09T13:52:22+03:00

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Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов высказался о важности внесения в Конституцию РФ поправок относительно обеспечения государственных социальных гарантий. Предложения, внесенные по инициативе рабочей группы и одобренные президентом и Государственной Думой, подразумевают реформирование системы пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Таким образом, в законе закрепляется обязательство государства по индексации пенсий не реже одного раза в год.

Кроме того, в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

– Я абсолютно солидарен с оценкой граждан России, которые по результатам опроса ВЦИОМ признали данную поправку одной из важнейших в предложенном списке. Этот вопрос, пожалуй, больше всего волнует россиян, поскольку касается практически каждого жителя страны. Так или иначе, все становятся пенсионерами. А в данных поправках определяется, что обязанности по индексации пенсий и социальных выплат будут соблюдаться, условно говоря, не сегодня и завтра, а на протяжении многих лет, – отметил Сергей Корепанов.

Он отметил, что это приобретает особое значение на фоне не самых благоприятных экономических условий, сложившихся в стране на фоне развития пандемии коронавируса и других факторов. В ситуации, когда кто-то теряет работу или переживание снижение доходов, обеспечение социальных гарантий будет играть важную роль, подчеркнул спикер областной думы.

– Отмечу, что на уровне региона мы приняли ряд законов, предусматривающих поддержку для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, а также направленных на упорядочение межбюджетных отношений и оказание помощи малому предпринимательству. Это все делается для созданий условий по обеспечению социальной защиты населения в сложный период, – подчеркнул Сергей Корепанов.

Напомним, в обновленной Конституции будут определены принципы построения социального государства на основе гарантированных пенсий и других социальных выплат и льгот. Отдельно закон предпишет оказывать адресную социальную помощь – поддержку от государства должны получать те, кто действительно в ней нуждается.

В действующей Конституции написано, что Россия – социальное государство, однако для многих граждан остается загадкой, что это значит. Теперь будет прописано, на какие социальные гарантии человек имеет право. А пункт об адресной социальной поддержке заставит профильные ведомства принципиально менять отношение, потому что о качестве социальной работы теперь будут судить не по объему выделенных средств и количеству реализуемых программ, а по тому, насколько лучше станет жизнь конкретного человека или семьи. Таким образом, социальные гарантии будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения.

ИСТОЧНИК KP.RU