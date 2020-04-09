2020-04-09T13:30:45+03:00
Общество

За нарушения в тюменском СИЗО привлекли к ответственности восемь начальников

Проверка прошла в феврале этого года
Вадим Бегун
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За нарушения в тюменском СИЗО привлекли к ответственности восемь начальников. Фото - pixabay.com.За нарушения в тюменском СИЗО привлекли к ответственности восемь начальников. Фото - pixabay.com.
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В феврале 2020 года прокурор региона Владислав Московских приехал с проверкой в следственный изолятор № 2 Заводоуковска. В итоге там нашли нарушения закона в части материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, требований трудового законодательства и многое другое. Это произошло из-за ненадлежащего контроля за работой СИЗО областным управлением федеральной службы исполнения наказаний.

– Врио начальника УФСИН России по Тюменской области было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения основная часть нарушений была устранена, к дисциплинарной ответственности привлекли 12 должностных лиц уголовно-исполнительной системы, в том числе 8 начальников различного уровня и их заместителей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве также сообщили, что было возбуждено пять производств по делам об административных правонарушениях. Виновных оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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