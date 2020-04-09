9 Апр 2020 2020-04-09T12:25:03+03:00

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Тюменцам дали рекомендации по правильному питанию при самоизоляции. В этот период человеку необходимо укрепить здоровье.

Во-первых, при готовке следует использовать в первую очередь свежие и скоропортящиеся продукты (замороженные фрукты и овощи). Во-вторых – надо следить за размерами порций. Делать это непросто, однако долгое пребывание дома может способствовать перееданию. В-третьих, ограничьте потребление соли, сахара и жиров.

– Потребляйте достаточное количество клетчатки, она полезна для пищеварительной системы и надолго оставляет ощущение сытости. Также для здоровья важно, чтобы в организм поступало достаточное количество жидкости. Самый полезный напиток – вода. Избегайте употребления алкоголя: он не только изменяет восприятие реальности и приводит к появлению зависимости, но и ослабляет иммунную систему, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В Комитете здравоохранения администрации города Тюмени добавили, что важно собираться за столом всей семьей. Временное ограничение социальных контактов в связи со вспышкой коронавируса привело к тому, что многие семьи стали проводить больше времени вместе, и у них появилась возможность собираться за одним столом. Семейные завтраки, обеды и ужины позволяют родителям показать своим детям пример здорового питания и укрепить семейные узы.

ИСТОЧНИК KP.RU