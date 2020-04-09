9 Апр 2020 2020-04-09T12:24:26+03:00

В Тюмени чиновник сел на шпагат, призывая заняться спортом во время самоизоляции. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

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Вести здоровый образ жизни можно не выходя из дома. Такое заявление сделал в прямом эфире оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса начальник управления департамента по физической культуре, спорту и дополнительного образования региона Сергей Вотинов. В конце выступления 39-летний чиновник неожиданно сел на шпагат, продемонстрировав свою физическую подготовку.

По словам Вотинова, сейчас в интернете много упражнений для занятий спортом дома. Он отметил, что, занимаясь на улице, горожане рискуют своим здоровьем: можно заразиться инфекцией. Сегодня все спортивные учреждения закрыты, не работают как государственные заведения, так и частные фитнес- и спорт-клубы. Тренеры перешли на онлайн-работу.

– Уровень подготовки профессиональных спортсменов не пострадает. Многие соревнования, чемпионаты отменены. К тем, которые перенесены, будет дан период подготовки. У спортсменов будет возможность подготовиться к соревнованиям и достойно на них выступить, – заявил Сергей Вотинов.

Глава ведомства также добавил, что в регионе ситуация по коронавирусу стабильная, но это благодаря тому, что тюменцы сидят дома. Он призвал и дальше соблюдать этот режим, не выходя из дома без нужды.

– Я сам занимаюсь дома. У меня четверо детей, они получают от тренера задания, и мы вместе с ними их выполняем. Например, на растяжку, – сообщил Сергей Вотинов и сел на шпагат.

В Тюмени чиновник сел на шпагат, призвав горожан заниматься спортом дома..

ИСТОЧНИК KP.RU