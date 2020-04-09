2020-04-09T12:24:26+03:00
Спорт

В Тюмени чиновник сел на шпагат, призывая заняться спортом во время самоизоляции

Сейчас все спортивные учреждения региона закрыты
Вадим Бегун
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В Тюмени чиновник сел на шпагат, призывая заняться спортом во время самоизоляции. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.В Тюмени чиновник сел на шпагат, призывая заняться спортом во время самоизоляции. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Вести здоровый образ жизни можно не выходя из дома. Такое заявление сделал в прямом эфире оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса начальник управления департамента по физической культуре, спорту и дополнительного образования региона Сергей Вотинов. В конце выступления 39-летний чиновник неожиданно сел на шпагат, продемонстрировав свою физическую подготовку.

По словам Вотинова, сейчас в интернете много упражнений для занятий спортом дома. Он отметил, что, занимаясь на улице, горожане рискуют своим здоровьем: можно заразиться инфекцией. Сегодня все спортивные учреждения закрыты, не работают как государственные заведения, так и частные фитнес- и спорт-клубы. Тренеры перешли на онлайн-работу.

– Уровень подготовки профессиональных спортсменов не пострадает. Многие соревнования, чемпионаты отменены. К тем, которые перенесены, будет дан период подготовки. У спортсменов будет возможность подготовиться к соревнованиям и достойно на них выступить, – заявил Сергей Вотинов.

Глава ведомства также добавил, что в регионе ситуация по коронавирусу стабильная, но это благодаря тому, что тюменцы сидят дома. Он призвал и дальше соблюдать этот режим, не выходя из дома без нужды.

– Я сам занимаюсь дома. У меня четверо детей, они получают от тренера задания, и мы вместе с ними их выполняем. Например, на растяжку, – сообщил Сергей Вотинов и сел на шпагат.

В Тюмени чиновник сел на шпагат, призвав горожан заниматься спортом дома..

ИСТОЧНИК KP.RU

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