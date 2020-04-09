2020-04-09T11:51:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцев штрафуют за прогулки по городу

За небезопасным занятием поймали уже десять местных жителей
Вадим Бегун
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Тюменцев штрафуют за прогулки по городу. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцев штрафуют за прогулки по городу. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В районных судах региона рассмотрели дела в отношении десяти нарушителей режима самоизоляции. Все они были оштрафованы на суммы от пятиста до тысячи рублей, среди них оказались две женщины.

Стало известно, что в следующий вторник, 14 апреля, Центральный районный суд рассмотрит административное дело в отношении тюменца, которого привлекли к ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Такое нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа от одной до 30 тысяч рублей на гражданина, а на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц – от 100 до 400 тысяч рублей, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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