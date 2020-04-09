2020-04-09T11:02:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, новости на 9 апреля 2020 г.: в Тюмени откроют МФЦ на четыре дня

Уже можно предварительно записаться
Вадим Бегун
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В Тюмени откроют МФЦ на четыре дня. Фото - 2Гис.В Тюмени откроют МФЦ на четыре дня. Фото - 2Гис.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 апреля 2020 года. Жители областного центра с завтрашнего дня, 10 апреля, в многофункциональных центрах смогут получить документы по услугам Росреестра и Кадастровой палаты. Для этого будет отведено четыре дня, предварительная запись уже доступна на пятницу и субботу.

Также стало известно, что в эти же дни – 10, 11, 13 и 14 апреля – можно получить паспорт, свидетельство о рождении, водительское удостоверение, справку о наличии судимости и справку о том, является ли лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств.

«Новые заявления на оказание этих услуг приниматься не будут! 13 и 14 апреля возможно только донести дополнительные документы на кадастровый учет недвижимости, а также заявление о внесении в ЕГРН записи о возможности предоставления заявления о госрегистрации перехода или прекращения права собственности на объект недвижимости», – такое сообщение размещено на портале центров «Мои Документы» Тюменской области.

Также стало известно, что в эти дни откроются центры только по следущим адресам: улица Первомайская, 50, П. Артамонова, 8/1, Уездная, 4 и 50 лет Октября, 57а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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