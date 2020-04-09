Тюменцы могут дистанционно забронировать почтовую ячейку

9 Апр 2020 2020-04-09T10:51:56+03:00

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Теперь тюменцы могут дистанционно забронировать абонементную ячейку в удобном почтовом отделении для получения простых мелких пакетов. Новая функция доступна в приложении «Почты России», работающем на базе платформы iOS. Сковсем скоро она появится и для Android.

– Это возможность не указывать домашний адрес при получении писем и посылок, а также обеспечить сохранность корреспонденции и периодики в случае неисправности почтового ящика в многоквартирном доме, – сообщили в АО «Почта России».

Чтобы зарезервировать ячейку с помощью мобильного приложения, нужно зайти в раздел «Абонементный ящик», выбрать удобное отделение и даты использования. Система уточнит число свободных ячеек. Стоимость рассчитывается автоматически в зависимости от периода абонирования.

Физлица могут оплатить услугу сразу на сайте, а юридические – через банк по сформированному платежному бланку. Останется только распечатать заявление, подписать его и передать в выбранное почтовое отделение. После подписания документа клиент получит ключ от ячейки.

ИСТОЧНИК KP.RU