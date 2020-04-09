За год в Тюмени ввели более миллиона «квадратов» жилья

9 Апр 2020 2020-04-09T10:03:52+03:00

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В 2019 году в Тюменской области введен один миллион 614 тысяч квадратных метров жилья при плане один миллион 577 тысяч. Из них лишь 519 тысяч «квадратов» – это индивидуальное жилье, все остальное – многоквартирное.

– Традиционно больше всего новостроек зарегистрировано в Тюмени (один миллион 90 тысяч квадратных метров) и Тюменском районе (252 тысячи). 78 тысяч «квадратов» жилья построено за год в Тобольске, более 12 тысяч – в Ишиме и 17 тысяч – в Ялуторовске, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

Также стало известно, что в этом году в регионе планируется ввести в эксплуатацию один миллион 756 тысяч квадратных метров жилья. В ведомстве уверены, что поддерживать большие объемы ввода жилья позволит реализация жилищных программ, сокращение административных барьеров в строительстве и вовлечение в оборот новых земельных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU