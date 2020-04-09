Имущество старейшего тюменского предприятия оценили в десятки миллионов рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T09:19:43+03:00

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Имущество Ишимской обувной фабрики, которая в настоящее время проходит процедуру банкротства, оценили почти в шестьдесят миллионов рублей. При этом, как было известно ранее, кредиты требуют с предприятия не более пяти миллионов.

Из информации, размещенной на портале «Федресурс», следует, что с молотка уйдут два земельных участка, складские и производственные помещения и даже административные здания.

Самый дорогой лот – нежилое помещение в центре Ишима – оценили в 34,5 миллиона рублей. А вот с фабричной проходной банкрот готов расстаться всего за шестьдесят тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что имущество Сибирского научно-аналитического центра, который уже признали банкротом, находится в залоге. Среди прочего – жалюзи, кондиционеры и даже здание.

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О дате проведения торгов пока не известно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU