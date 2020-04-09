2020-04-09T08:45:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменские предприятия должны уведомлять о намерении возобновить работу

Делать это надо за три дня до начала деятельности
Вадим Бегун
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Тюменские предприятия должны уведомлять о намерении возобновить работу. Фото - pixabay.com.Тюменские предприятия должны уведомлять о намерении возобновить работу. Фото - pixabay.com.
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Предприятия региона, которые намерены после 13 апреля возобновить свою деятельность в условиях ограничений, введенных для профилактики распространения коронавирусной инфекции, должны уведомить об этом органы власти. Это необходимо сделать не позднее чем за три дня до начала работы.

В рамках исполнения Постановления правительства Тюменской области от 06.04.2020 № 187-п на официальном портале органов власти в разделе «Коронавирус: официальная информация» размещена форма уведомления о начале работы и соблюдении обязательных требований для организаций.

Кроме того, создан Единый реестр работающих предприятий, в котором будут отображаться сведения об организации, направившей уведомление, а также другие предусмотренные документы.

Фото - портал органов государственной власти Тюменской области.

Фото - портал органов государственной власти Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменскому бизнесу разъяснили, кому можно осуществлять свою деятельность, а кому стоит повременить. Заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев взял слово в прямом эфире на сайте оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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