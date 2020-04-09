2020-04-09T09:38:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу

По ним можно заказать продукты и сообщить о нарушении со стороны работодателя
Вадим Бегун
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Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу. Фото - pixabay.com.Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу. Фото - pixabay.com.
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Тюменцам напомнили номера всех горячих линий по коронавирусу. Таким образом, местные жители могут дистанционно заказать еду или пожаловаться на нерадивого работодателя.

– Если вы вернулись из-за границы, срочно звоните по номеру 8-800-234-35-22. Если ваши соседи вернулись и не соблюдают режим самоизоляции, сообщите об этом. Нужно заказать продукты? Звоните сюда: 8-800-200-34-11. Это круглосуточная горячая линия по доставке продуктов для лиц старше 65 лет и маломобильных граждан, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Позвонив на горячую линию департамента здравоохранения Тюменской области по номерам телефонов 8 (3452) 68-45-65 и 8-800-250-30-91, можно не только узнать, как оформить больничный, но и переговорить с лечащим врачом или заказать льготные лекарства. Если же вы испытываете психологические трудности в связи со сложившейся ситуацией, звоните: 8-800-201-41-41. Это номер телефона консультационного пункта для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек. 8-800-302-26-70 – это горячая линия Роспотребнадзора.

Но номеру 426-011 (департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области) вам разъяснят, должно ли работать предприятие, где вы трудитесь. А если вы посчитаете, что ваши трудовые права нарушены, например работодатель вынуждает написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, позвоните по телефону 500-915 или обратитесь сюда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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