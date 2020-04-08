Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 апреля 2020 года по-прежнему составляет 14 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией по-прежнему составляет 14 человек.
Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских рассказала о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе и ответила на вопросы жителей. Она отметила, что новых случаев заболевания не выявлено. Ситуация находится под контролем.
По словам Кузнечевских, семеро граждан, у которых ранее был выявлен коронавирус, из числа лиц, которые контактировали с ранее зараженными. Заболевание у них было обнаружено по результатам повторных анализов.
– Заметно уменьшается число граждан, которые находятся на карантине после приезда из других стран. Их сегодня у нас чуть более двух тысяч человек, – сообщила замгубернатора.
В России за сутки зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, 5 летальных исходов, полностью выздоровели 86 человек.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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