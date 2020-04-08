8 Апр 2020 2020-04-08T23:00:09+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 апреля 2020 года по-прежнему составляет 14 человек. Фото - Фото: Вадим Бегун

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией по-прежнему составляет 14 человек.

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских рассказала о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе и ответила на вопросы жителей. Она отметила, что новых случаев заболевания не выявлено. Ситуация находится под контролем.

По словам Кузнечевских, семеро граждан, у которых ранее был выявлен коронавирус, из числа лиц, которые контактировали с ранее зараженными. Заболевание у них было обнаружено по результатам повторных анализов.

– Заметно уменьшается число граждан, которые находятся на карантине после приезда из других стран. Их сегодня у нас чуть более двух тысяч человек, – сообщила замгубернатора.

В России за сутки зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, 5 летальных исходов, полностью выздоровели 86 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU