2020-04-08T18:43:00+03:00
Здоровье

В Тобольске травматологи стали проводить уникальные операции

Это стало возможным благодаря новой методике хирургического лечения локтевого сустава
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске травматологи стали проводить уникальные в регионе операцииВ Тобольске травматологи стали проводить уникальные в регионе операцииФото: Татьяна Коркина
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Эндопротезирование головки лучевой кости стали выполнять травматологи тобольской больницы № 3. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, благодаря новой методике хирургического лечения повреждений локтевого сустава можно добиться быстрого и полного восстановления функций повреждённой конечности и избежать развития осложнений.

По словам заведующего отделением травматологии областной больницы № 3 Алексея Гриня, к таким операциям в Тобольске были готовы давно. Медики освоили методику, в наличии – отечественные имплантаты всех размеров.

– Из-за того что такие травмы редки, операций по эндопротезированию головки лучевой кости пока проведено две. Первая состоялась в прошлом году. Сегодня пациентка чувствует себя хорошо, движения руки у неё восстановились в полном объёме. К тому же нам удалось достичь хорошего косметического эффекта – никаких внешних проявлений травмы нет. Это очень важно для психологического комфорта человека, – отметил он.

Отныне тобольские травматологи вместо повреждённого сустава устанавливают пострадавшему титановый имплантат. После часовой операции длина и опора лучевой кости восстанавливаются, становятся возможны движения в локтевом суставе. Гипс в таком случае не требуется, поэтому пациенту сразу назначают реабилитацию и занятия лечебной физкультурой. Врачи говорят, что после адаптации имплантата через 2–3 месяца функции локтевого сустава восстанавливаются полностью, а пациент может вернуться к привычным делам.

Тобольские травматологи планируют представить свой опыт коллегам из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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