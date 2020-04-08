Более 140 тысяч онлайн-платежей ЖКХ совершили клиенты Сбербанка за первую неделю апреля

8 Апр 2020 2020-04-08T17:15:51+03:00

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Порядка 99% платежей ЖКХ клиенты Западно-Сибирского отделения Сбербанка проводят онлайн. За первую неделю апреля дистанционно было совершено более 140 тысяч платежей на сумму порядка 280 млн рублей.

– Мы полностью готовы обеспечить потребности наших клиентов в финансовых услугах дистанционно. Сегодня практически все услуги можно получить онлайн, и оплата коммунальных платежей не исключение. Если по каким-то причинам у клиента не получается воспользоваться онлайн-сервисами, то оплатить услуги можно через терминалы в круглосуточных зонах самообслуживания, а также непосредственно в дежурных офисах банка. При этом мы все-таки рекомендуем клиентам свести к минимуму посещение общественных мест и оплачивать услуги онлайн. И, конечно, советуем помочь с оплатой близким старшего возраста, ведь им особенно важно воздержаться от выхода из дома, – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Оплатить услуги ЖКХ, мобильный телефон, кредиты, штрафы, пошлины можно через различные удаленные каналы обслуживания. Наиболее востребованным сервисом является «Сбербанк Онлайн» – web-версия или его мобильное приложение. Если на квитанции есть QR-код, его можно отсканировать камерой смартфона в мобильном приложении. Все реквизиты для оплаты заполняются автоматически – остается только подтвердить оплату.

Альтернативным вариантом дистанционной оплаты услуг является «Автоплатеж». Услуга работает следующим образом: поставщик услуг сообщает в банк размер задолженности, после чего на телефон клиента приходит СМС-сообщение с указанием суммы задолженности. Платеж подтверждается автоматически, и средства с карты перечисляются поставщику при условии, что на карте достаточно средств. Если на текущий момент клиент не готов оплатить услуги, то в ответ на информационное сообщение можно отправить СМС-сообщение с кодом для отмены платежа.

Получить квитанцию с подтверждением платежа можно тоже онлайн. Справка по платежу из приложения «Сбербанк Онлайн» с печатью имеет такую же юридическую силу, как и справка, выданная в офисе банка.