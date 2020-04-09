Погода на 9 апреля в Тюмени: днем ясно и без осадков
Сегодня, 9 апреля, в Тюмени хмурое утро плавно перетечет в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет минус 4 – 5 градусов, днем – плюс 4 – 5. Вечером столбики термометров покажут плюс 1 – 2 градуса. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.
9 апреля почитается память мученицы Матроны Солунской. В народе святую называют Матрена Настовница, потому что в это время бывают утренние заморозки, снег от них замерзает, и люди ходят как по насту.
Из теплых краев продолжают возвращаться птицы: овсянки, пигалицы, чибисы. Если чибис летит низко – к продолжительной сухой погоде; если он кричит с вечера - к ясной погоде. Если весенний лед тонет или остается на берегу, то лето будет холодным.
ИСТОЧНИК KP.RU