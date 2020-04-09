В Тюмени директор строительной компании пыталась дать взятку судебному исполнителю

9 Апр 2020 2020-04-09T05:40:17+03:00

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Женщина пыталась дать взятку должностному лицу.

В марте 2020 года в отношении фирмы, генеральным директором которой является обвиняемая, судебными приставами-исполнителями были возбуждены несколько исполнительных производств на общую сумму около 47 тысяч рублей.

– 5 марта обвиняемая, желая избежать оплаты задолженности, предложила судебному приставу, написав сообщение через популярное приложение в телефоне, за вознаграждение в размере 30% от долга, списать его без фактического погашения. После этого в рабочем кабинете должностного лица 19 марта вновь озвучила ранее сделанное предложение, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU