2020-04-09T05:40:17+03:00
Происшествия

В Тюмени директор строительной компании пыталась дать взятку судебному исполнителю

Теперь женщину будут судить
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени директор строительной компании пыталась дать взятку судебному исполнителю.В Тюмени директор строительной компании пыталась дать взятку судебному исполнителю.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Женщина пыталась дать взятку должностному лицу.

В марте 2020 года в отношении фирмы, генеральным директором которой является обвиняемая, судебными приставами-исполнителями были возбуждены несколько исполнительных производств на общую сумму около 47 тысяч рублей.

– 5 марта обвиняемая, желая избежать оплаты задолженности, предложила судебному приставу, написав сообщение через популярное приложение в телефоне, за вознаграждение в размере 30% от долга, списать его без фактического погашения. После этого в рабочем кабинете должностного лица 19 марта вновь озвучила ранее сделанное предложение, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рощино тюменка убежала от продавца, расплатившись за кофе купюрой из «Банка приколов»
Тюменец пробил своему пасынку голову топором во время застолья
В детском саду маленьких тюменцев кормили некачественной крупой
В Тюмени директор строительной компании пыталась дать взятку судебному исполнителю
Погода на 9 апреля в Тюмени: днем ясно и без осадков
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 апреля 2020 года по-прежнему составляет 14 человек
В Тобольске травматологи стали проводить уникальные операции
В Тюменской области стартовал прием заявок на получение грантов «Агростартап»
Более 140 тысяч онлайн-платежей ЖКХ совершили клиенты Сбербанка за первую неделю апреля
Подавляющее большинство россиян поддерживают самоограничение в связи с пандемией коронавируса
Андрей Артюхов: «Желающих помогать с каждым днем становится больше»
В Тюменской области 90-летняя пенсионерка не могла выбраться из дома из-за снега
В Тюмени выпала полуторамесячная норма осадков: более пятисот человек чистят дороги города
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
Более 30 тысяч тюменских семей могут рассчитывать на президентские выплаты
Десятки грузовиков встали на тюменской трассе из-за сломавшегося большегруза
В Тобольске арестован пенсионер, который стрелял в дочь и зятя
Жители региона получат айпады за победу в викторине «Тюменская область. Мы помним!»
Почти две тысячи тюменцев остались без света из-за непогоды
Эксперт отметил важность поправок в Конституцию о доступности медицинской помощи в России
Более двадцати тысяч тюменцев проверили на коронавирусную инфекцию