В детском саду маленьких тюменцев кормили некачественной крупой

9 Апр 2020 2020-04-09T07:39:38+03:00

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В марте 2020 года в одном из дошкольных образовательных учреждений Тюмени была проведена плановая проверка. В складских помещения детсада нашли 73 килограмма крупы с нарушением маркировки, а также в сопровождении прекращенных деклараций о соответствии.

– По фактам выявленных нарушений виновные лица привлечены к административной ответственности. Образовательному учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Директору внесли представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, – рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в установленные сроки учреждение отчиталось об исполнении предписания. Так, десятки килограммов некачественной крупы были уничтожены с предоставлением подтверждающих документов.

ИСТОЧНИК KP.RU