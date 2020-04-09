Тюменец пробил своему пасынку голову топором во время застолья
В омутинскую полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи. Медик рассказал стражам порядка, что в селе Южно-Плетнево госпитализирован 38-летний гражданин с рубленой раной головы.
Полицейские задержали подозреваемого – 58-летнего местного жителя, отчима потерпевшего. Как пояснил подозреваемый, в процессе совместного употребления алкоголя пасынок начал проявлять агрессию по отношению к матери. Из-за этого фигурант взял топор и несколько раз ударил мужчину в висок.
– В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой было изъято орудие преступления, а также сняты отпечатки пальцев рук, – уточнили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU