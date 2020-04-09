2020-04-09T07:42:07+03:00
Происшествия

Тюменец пробил своему пасынку голову топором во время застолья

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец пробил своему пасынку голову топором во время застолья. Фото - pixabay.com.Тюменец пробил своему пасынку голову топором во время застолья. Фото - pixabay.com.
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В омутинскую полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи. Медик рассказал стражам порядка, что в селе Южно-Плетнево госпитализирован 38-летний гражданин с рубленой раной головы.

Полицейские задержали подозреваемого – 58-летнего местного жителя, отчима потерпевшего. Как пояснил подозреваемый, в процессе совместного употребления алкоголя пасынок начал проявлять агрессию по отношению к матери. Из-за этого фигурант взял топор и несколько раз ударил мужчину в висок.

– В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой было изъято орудие преступления, а также сняты отпечатки пальцев рук, – уточнили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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