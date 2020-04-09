9 Апр 2020 2020-04-09T07:40:30+03:00

В Рощино тюменка убежала от продавца, расплатившись за кофе купюрой из «Банка приколов». Фото - Тюменский ЛО МВД на транспорте.

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В тюменском аэропорту 55-летняя жительница села Луговое пыталась рассчитаться за кофе и шоколад купюрой «Банка приколов». Ее она позаимствовала у знакомого.

В одном из торговых павильонов тюменка попросила разменять пятитысячную купюру, но продавцы ей отказали: еще не было выручки. Тогда посетительница прошла в кофейню, заказала шоколадку и кофе, сообщив, что очень торопится. Она даже специально надорвала обертку от шоколада, пока продавец отсчитывал ей сдачу.

Когда спешащая пассажирка уже отошла от кафе, кассир заметил, что купюра «немного странная», а развернув ее, увидел надпись «Билет банка приколов». Услышав, что ей кричат вслед, женщина бросилась бежать, но на первом этаже аэровокзала была задержана стражами правопорядка.

– Подозреваемая сообщила, что накануне она была в гостях у знакомого в областном центре. Собираясь уходить, тюменка увидела прикрепленный на холодильнике «Билет банка приколов». Так как он показался ей похожим на настоящую купюру, злоумышленница забрала его, чтобы затем воспользоваться, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева, добавив, что по этому факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU