Подавляющее большинство россиян поддерживают самоограничение в связи с пандемией коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T16:30:23+03:00

Больше всего люди боятся за своих родных

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Антикризисный социологический центр провел исследование социальных эффектов от пандемии коронавируса. Согласно результатам исследования, 85% опрошенных поддерживают те или иные самоограничения.

Фото - Антикризисный социологический центр.

Популярные меры связаны с социальным дистанцированием (85% поддерживают ограничения массовых скоплений, 80% – закрытие публичных мест). Кроме того, 62% респондентов выступили за практику самоизоляции. К тому же оценка оправданности мер схожа между городами различных типов: угроза воспринимается как всеобщая. Также стало известно, что всего 10% опрошенных считают, что оправданны только обычные меры профилактики сезонных вирусов.

Фото - Антикризисный социологический центр.

Менее половины опрошенных поддерживают административные и финансовые меры контроля за соблюдением режима самоизоляции. Восприятие ситуации одинаковое между людьми разного возраста или проживающими в разных типах населенных пунктов. Но женщины чаще мужчин поддерживают меры внешнего контроля. Также они чаще испытывают страх заболеть и страх за близких.

Фото - Антикризисный социологический центр.

То, как люди принимают или не принимают меры самоограничения и контроля, зависит от сочетания двух факторов. Это, во-первых, страх за здоровье близких и благополучие общества в целом, во-вторых, страх за экономические последствия кризиса и ухудшение собственного достатка.

Фото - Антикризисный социологический центр.

ИСТОЧНИК KP.RU