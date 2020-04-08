2020-04-08T15:48:32+03:00
Общество

Андрей Артюхов: «Желающих помогать с каждым днем становится больше»

Волонтеры «Единой России» есть в каждом муниципалитете и сельском поселении
Вадим Бегун
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Андрей Артюхов: «Желающих помогать с каждым днем становится больше». Фото - tyumen.er.ru.Андрей Артюхов: «Желающих помогать с каждым днем становится больше». Фото - tyumen.er.ru.
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Волонтерский центр «Единой России» и ОНФ, созданный в Тюменской области с 19 марта, в ежедневном режиме отрабатывает звонки, поступающие на горячую линию. Чаще всего обращения касаются покупки продуктов и лекарств.

– Желающих помогать с каждым днем становится все больше, люди проявляют свою гражданскую позицию, хотят быть полезными. Особую активность показывают участники проекта «ПолитСтартап». Например, Максим Захаров из Тобольска по просьбе родственников ветерана Великой Отечественной войны Николая Михайлова организовал изготовление и доставку им многоразовых масок, – сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Также он отметил, что партийцы передали шесть тысяч медицинских масок волонтерам, оказывающим помощь населению в сложной эпидемиологической обстановке, а депутаты-единороссы всех уровней и партийный актив ведут с жителями региона информационную работу, рассказывают в соцсетях о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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