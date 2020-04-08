8 Апр 2020 2020-04-08T15:31:18+03:00

В Тюменской области 90-летняя пенсионерка не могла выбраться из дома из-за снега. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Спасателям пришлось отбросить в сторону пожарные рукава и взять в руки лопаты

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Голышмановские спасатели помогли 90-летней пенсионерке выбраться из заснеженного двора. Разыгравшийся накануне, 7 апреля, в районах области снежный буран сыграл злую шутку с труженицей тыла Клавдией Шаталовой.

По информации спасателей, утром пожилая женщина не смогла выйти из дома: дверь завалило снегом. Самостоятельные попытки открыть ее не принесли успеха, и тогда она обратилась в пожарную часть с просьбой о помощи.

Пожарные прибыли по адресу спустя несколько минут. Они вооружились лопатами и оперативно расчистили снежные заносы к дому пенсионерки, хозпостройкам и выходу к проезжей части.

– С бабушкой все хорошо, другой помощи ей не требуется, продукты и лекарства есть. Мы контролируем ситуацию: при необходимости помощь придет оперативно и в полном объеме, – сообщил начальника караула Петр Пилявских.

ИСТОЧНИК KP.RU