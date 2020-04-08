2020-04-08T16:24:59+03:00
Общество

В Тюмени выпала полуторамесячная норма осадков: более пятисот человек чистят дороги города

Все городские службы задействованы в устранении последствий непогоды [фото]
Вадим Бегун
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В Тюмени выпала полуторамесячная норма осадков. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени выпала полуторамесячная норма осадков. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени за сутки выпала полуторамесячная норма осадков. За одну лишь ночь с улиц города вывезли более двух тысяч кубометров снега.

В первую очередь дорожники расчищают от снега магистральные улицы, путепроводы, спуски и подъемы. В первые часы снегопада техника осуществляет патрульное прометание – это предотвращает образование снежных накатов. На уборке улично-дорожной сети задействовали более 400 единиц техники.

– Ночью специалисты служб восстановили восемь автобусных павильонов, 34 дорожных знака, два светофора. Сейчас внимание уделяется расчистке тротуаров, удалению снежных валов в районе пешеходных переходов и остановочных комплексов. Для уборки на улицы выведено более 500 человек, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Также стало известно, что сильный ветер повалил 12 деревьев, оборвал 67 проводов, в двадцати случаях сорвал элементы кровель МКД. В доме на улице Чернышевского, 2а, корпус 3 порывом ветра повредило кладку балкона на девятом этаже. Повреждения в многоквартирных домах устраняют управляющие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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