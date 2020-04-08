Десятки грузовиков встали на тюменской трассе из-за сломавшегося большегруза

8 Апр 2020 2020-04-08T14:07:16+03:00

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Десятки грузовиков встали из-за дорожного инцидента на 112-м километре трассы Тюмень – Омск. Здесь сломался большегруз: автоинспекторы организовали реверсивное движение, пока с помощью дорожной техники фуру не удалось отбуксировать на расширенный участок.

Подобный инцидент случился на 111-м километре этой же федеральной автодороги: грузовой «Мерседес» застрял на обочине, перегородив проезжую часть дороги. Сейчас сотрудники ГИБДД убирают помеху, чтобы организовать беспрепятственный проезд.

– Дорожная обстановка в регионе остается сложной из-за метеоусловий на двух федеральных автодорогах: на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском и Тобольском районах и на трассе Тюмень – Омск в Заводоуковском районе. Здесь большегрузы не могут забраться на подъемы на дорогах, застревают, создавая препятствия для других участников движения, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД рекомендует автомобилистам подождать еще немного и пока отложить поездки через вышеназванные участки автодорог федерального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU