В Тобольске арестован пенсионер, который стрелял в дочь и зятя
Тюменские следователи предъявили обвинение 62-летнему мужчине. В минувшие выходные тоболяк пытался застрелить своих родственников.
5 апреля днем обвиняемый, вооружившись ружьем 16 калибра, приехал в деревню Маслова Тобольского района к дому своей дочери. Трактором он перевернул автомобиль родственников. В это время из дома выбежали дочь, зять и 17-летний внук мужчины.
– Злоумышленник шесть раз выстрелил из ружья в 36-летнюю дочь, ранив ее в грудь и голову, а также не менее трех раз выстрелил в зятя. Подросток не пострадал. В настоящее время женщина в тяжелом состоянии находится в больнице, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что потерпевшим подростку и его отцу медики также оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU