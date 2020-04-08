В Тобольске арестован пенсионер, который стрелял в дочь и зятя

8 Апр 2020 2020-04-08T13:58:18+03:00

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Тюменские следователи предъявили обвинение 62-летнему мужчине. В минувшие выходные тоболяк пытался застрелить своих родственников.

5 апреля днем обвиняемый, вооружившись ружьем 16 калибра, приехал в деревню Маслова Тобольского района к дому своей дочери. Трактором он перевернул автомобиль родственников. В это время из дома выбежали дочь, зять и 17-летний внук мужчины.

– Злоумышленник шесть раз выстрелил из ружья в 36-летнюю дочь, ранив ее в грудь и голову, а также не менее трех раз выстрелил в зятя. Подросток не пострадал. В настоящее время женщина в тяжелом состоянии находится в больнице, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что потерпевшим подростку и его отцу медики также оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU