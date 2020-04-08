Жители региона получат айпады за победу в викторине «Тюменская область. Мы помним!»

8 Апр 2020 2020-04-08T13:55:48+03:00

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Тюменцам, победившим в викторине «Тюменская область. Мы помним!», достанутся десять айпадов. Но для начала им предстоит ответить на 24 вопроса о вкладе жителей региона в Великую Победу. Для этого участникам надо зайти на сайт герои72.рф.

К участию в викторине призвал глава города Руслан Кухарук, отметив, что она рассказывает о подвиге тюменцев на фронте и в тылу, про неоценимый вклад в Великую Победу. Всего вопросов в викторине «Тюменская область. Мы помним!» 24, так как 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Розыгрыш призов среди участников пройдет в прямом эфире 22 июня. Тем, кто не сможет присутствовать на вручении лично, призы будут отправлены почтой.

– Война оставила неизгладимый след в истории Тюменской области. Более 250 тысяч наших земляков участвовали в боевых действиях, десятки тысяч не вернулись с полей сражений. Более 70 тысяч жителей области удостоены государственных наград. Самоотверженный труд в тылу наших земляков в заводских цехах и госпитальных палатах дал фронту торпедные катера, планеры и многое другое, – сообщил секретаря Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрея Артюхова Андрей Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU