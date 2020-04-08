Эксперт отметил важность поправок в Конституцию о доступности медицинской помощи в России

8 Апр 2020 2020-04-08T13:49:25+03:00

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Председатель Общественной палаты Тюменской области, участник Конституционного совещания 1993 года, профессор Геннадий Чеботарев прокомментировал внесение поправок в Конституцию, обеспечивающих доступность качественной медицинской помощи для жителей России. Он отметил, что, по мнению самих россиян, этот пункт в списке поправок является одним из самых важных.

– Как известно, согласно опросам, которые проводил ВЦИОМ, положение о доступности качественного медицинского обслуживания заняло одно из лидирующих мест по важности среди всех предложенных поправок в Конституцию. В такой оценке я полностью солидарен с нашими гражданами. Эта тема выходит далеко за рамки отрасли, охватывая многие сферы общественной жизни. Принятие такого положения будет свидетельствовать о том, что Россия делает большие шаги в сторону построения социального государства, – подчеркнул Геннадий Чеботарев.

Он отметил, что актуальность этой темы особенно подчеркнула сегодняшняя ситуация с развитием пандемии коронавируса. На фоне глобального распространения инфекции по всему миру остро встал вопрос обеспечения работы всей системы здравоохранения в условиях максимальной нагрузки.

– Пандемия лишний раз показала нам, насколько важно, чтобы система здравоохранения была готова в любой момент к подобным кризисам. Это касается и первичной помощи, и уровня профильных специалистов, в частности вирусологов и иммунологов. Как показал печальный опыт других стран, у системы должен быть запас прочности. Мы должны учесть этот урок. Уверен, внесение соответствующих поправок послужит основой для закрепления доступного и качественного медицинского обслуживания как одной из приоритетных социальных функций государства, – добавил председатель Общественной палаты Тюменской области.

Напомним, в предложенных поправках отмечается, что качественная медицинская помощь должна быть доступна в любом уголке страны. Конституция фактически закрепит право человека на нее вне зависимости от места проживания. Если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Конституции. Это будет означать принципиально иную ответственность перед гражданами и государством.

Отметим, что существующая Конституция гарантирует бесплатное здравоохранение, однако есть в стране такие населенные пункты, где нет ни больниц, ни ФАПов, и жители по факту не могут воспользоваться своим конституционным правом. Правки закрепят доступность и качество медицины, а значит, помощь будет не какой-то абстрактной, а реальной.

Добавим, что в соответствии с предложенным текстом статьи Конституции¸ в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. Также органы местного самоуправления будут обеспечивать в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU