8 Апр 2020 2020-04-08T13:39:56+03:00

Почти две тысячи тюменцев остались без света из-за непогоды. Фото - pixabay.com.

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В минувшую ночь 45 бригад СУЭНКО устраняли последствия непогоды. Без света остались 1 950 человек в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске.

– Ситуация сложная, но находится под контролем. Наши сотрудники готовы, они обладают необходимыми навыками и знаниями, аварийный запас материалов в наличии, будем работать до включения всех потребителей, – заявил директор СУЭНКО Данил Нучин, уточнив, что работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения.

Если у вас не получилось дозвониться в диспетчерскую службу, перейдите на официальный сайт компании. Там можно обратиться в разделе «Сообщить о проблеме». В форме заявки укажите почтовый адрес для обратной связи, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что накануне, 7 апреля, погода принесла невероятный «весенний» подарок – снежную бурю. Ветер достигал 27–28 м/с, поэтому всё, что держалось на честном слове, тут же пустилось в «свободное плавание».

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ИСТОЧНИК KP.RU