8 Апр 2020 2020-04-08T12:39:12+03:00

Более двадцати тысяч тюменцев проверили на коронавирусную инфекцию. Фото: Ольга Крыльцова

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С начала 2020 года в Тюменской области проведено 20 769 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Обследовали туристов, вернувшихся из-за рубежа, контактировавших с больными новой инфекцией, всех заболевших внебольничной пневмонией, а также граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ.

Как стало известно, сейчас исследования проводятся в лабораториях на базе семи организаций: Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, в ОКБ № 1, областной инфекционной клинической больнице, областном кожно-венерологическом диспансере, ОБ № 3 Тобольска, ОБ № 4 Ишима и в лаборатории ООО «Доктор АРБИТАЙЛО».

– Положительные результаты исследований, полученные на базе лабораторий медорганизаций и Центра гигиены и эпидемиологии, до 3 апреля подтверждались в «ГНЦ ВБ «Вектор», теперь – в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в субъекте проведен учет всей приборной базы для проведения ПЦР-диагностики. Также приобретено новое лабораторное оборудование, что позволит увеличить ежедневные объемы тестирования.

ИСТОЧНИК KP.RU