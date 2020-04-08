Правительство поддержало предложение «Единой России» временно ввести льготы на оплату ЖКУ
Предложение «Единой России», Минстроя и ЖКХ о введении особого порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса поддержало правительство России. Такие нормы устанавливаются до 1 января 2021 года.
2 апреля секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выступил с такой инициативой на заседании верхней палаты парламента. Согласно разработанным предложениям, УК и компании, работающие с ТКО, не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты комуслуг либо услуги по обращению с отходами.
Компании в свою очередь также не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Это касается договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. К тому же, приостановят и начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, а также платы за жилое помещение.
– Введение льгот на оплату ЖКУ – самое верное решение в сложившейся ситуации. Оно поможет поддержать людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, – считает секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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