2020-04-08T11:47:24+03:00
Общество

Правительство поддержало предложение «Единой России» временно ввести льготы на оплату ЖКУ

По мнению партийцев, это самое верное решение в сложившейся ситуации
Вадим Бегун
Поделиться:
Правительство поддержало предложение «Единой России» временно ввести льготы на оплату ЖКУ. Фото - pixabay.com.Правительство поддержало предложение «Единой России» временно ввести льготы на оплату ЖКУ. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Предложение «Единой России», Минстроя и ЖКХ о введении особого порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса поддержало правительство России. Такие нормы устанавливаются до 1 января 2021 года.

2 апреля секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выступил с такой инициативой на заседании верхней палаты парламента. Согласно разработанным предложениям, УК и компании, работающие с ТКО, не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты комуслуг либо услуги по обращению с отходами.

Компании в свою очередь также не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Это касается договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. К тому же, приостановят и начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, а также платы за жилое помещение.

– Введение льгот на оплату ЖКУ – самое верное решение в сложившейся ситуации. Оно поможет поддержать людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, – считает секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более двадцати тысяч тюменцев проверили на коронавирусную инфекцию
Правительство поддержало предложение «Единой России» временно ввести льготы на оплату ЖКУ
Мусоровозы застревают в снегу. В Тюмени могут скорректировать графики вывоза отходов
Слышали топот умерших. В Тюмени семья пенсионеров напилась до галлюцинаций
Тюменские предприятия должны уведомлять о намерении возобновить работу
Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу
Тюменцев призвали не поддаваться панике, но запастись водой
В новой Конституции научно-техническое развитие страны станет одним из приоритетов
Соцработник рассказала, как пожилым тюменцам доставляют лекарства на дом
В лесах Тюменской области установят пожароопасный сезон
Тюменец в маске ограбил магазин, распылив газовый баллончик
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
У тоболяка пропала банковская карта после визита знакомой, просившей занять деньги
Тюменцам напомнили об опасности весеннего льда
Две тюменки за сутки потеряли более миллиона рублей из-за мошенников
На улице Чаркова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 8 апреля в Тюмени: ночной снег закончится утром
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 апреля 2020 года составляет 14 человек
В Казанском районе семейная пара развивает производство мясных полуфабрикатов
В Тюменской области проверяют качество семян перед посевной 2020 года
В Тюменской области с 10 апреля 2020 будет установлен пожароопасный сезон