Правительство поддержало предложение «Единой России» временно ввести льготы на оплату ЖКУ

8 Апр 2020 2020-04-08T11:47:24+03:00

По мнению партийцев, это самое верное решение в сложившейся ситуации

Изменить размер текста: A A

Предложение «Единой России», Минстроя и ЖКХ о введении особого порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса поддержало правительство России. Такие нормы устанавливаются до 1 января 2021 года.

2 апреля секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выступил с такой инициативой на заседании верхней палаты парламента. Согласно разработанным предложениям, УК и компании, работающие с ТКО, не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты комуслуг либо услуги по обращению с отходами.

Компании в свою очередь также не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Это касается договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. К тому же, приостановят и начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, а также платы за жилое помещение.

– Введение льгот на оплату ЖКУ – самое верное решение в сложившейся ситуации. Оно поможет поддержать людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, – считает секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU