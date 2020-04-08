2020-04-08T12:21:04+03:00
Общество

Мусоровозы застревают в снегу. В Тюмени могут скорректировать графики вывоза отходов

Спецтехника с трудом добирается до контейнеров
Вадим Бегун
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В Тюмени могут скорректировать графики вывоза отходов. Фото - "ТЭО".В Тюмени могут скорректировать графики вывоза отходов. Фото - "ТЭО".
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Из-за обильных осадков, гололеда и сильного ветра движение мусоровозов на дорогах областного центра и районов области частично ограничено. Спецтехника с трудом добирается до контейнерных площадок из-за заметенных дорог.

– В настоящее время из-за прошедшего накануне сильного снегопада мусоровозы не могут проехать в некоторые населенные пункты региона: дороги не везде успели расчистить. Преодолеть последствия снежных заносов, к сожалению, не под силу даже специализированному транспорту. Мы просим с понимаем отнестись к нашей работе в непростых погодных условиях, – попросила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По ее словам, все отходы будут вывезены, как только ситуация стабилизируется. Региональный оператор обращается к органам местного самоуправления и организациями, занимающимися обслуживанием домов, с просьбой как можно скорее обеспечить подъезды к контейнерным площадкам, чтобы транспортировщики могли забрать накопившиеся отходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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