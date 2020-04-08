2020-04-08T11:22:16+03:00
Здоровье

Слышали топот умерших. В Тюмени семья пенсионеров напилась до галлюцинаций

Пожилые люди таким образом «развлекались» на самоизоляции
Вадим Бегун
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В Тюмени семья пенсионеров напилась до галлюцинаций. Фото - pixabay.com.В Тюмени семья пенсионеров напилась до галлюцинаций. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени медики скорой госпитализировали в больницу семью пенсионеров. О том, что 56-летнему мужчине стало трудно дышать и он начал задыхаться, сообщила молодая горожанка, которая прибежала на помощь к кричащим соседям.

Фельдшерская бригада диагностировала у 62-летней женщины и ее супруга психические расстройства, вызванные длительным употреблением алкоголя. Выяснилось, что выпивать чета перестала четыре дня назад, однако длительный запой вызвал у них галлюцинации. Пенсионерка жаловалась на заговор и обман, а ее муж слышал топот умерших духов, которые приходили его душить. Сейчас пожилым людям стало лучше.

– Пациенты в алкогольном галлюцинозе могут представлять опасность как для себя, так и для окружающих. Поэтому оба супруга были доставлены в специализированное медицинское учреждение под наблюдение специалистов, – пояснил врач скорой медицинской помощи.

В пресс-службе станции скорой медицинской помощи добавили, что в минувшие сутки, 7 апреля, поводом для обращения чаще всего служили такие состояния, как сердечный приступ, потеря сознания и аллергические реакции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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