2020-04-08T10:59:16+03:00
Экономика

Тюменские предприятия должны уведомлять о намерении возобновить работу

Делать это надо за три дня до начала деятельности
Вадим Бегун
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Тюменские предприятия должны уведомлять о намерении возобновить работу. Фото - pixabay.com.Тюменские предприятия должны уведомлять о намерении возобновить работу. Фото - pixabay.com.
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Предприятия региона, которые намерены после 13 апреля возобновить свою деятельность в условиях ограничений, введенных для профилактики распространения коронавирусной инфекции, должны уведомить об этом органы власти. Это необходимо сделать не позднее, чем за три дня до начала работы.

В рамках исполнения Постановления правительства Тюменской области от 06.04.2020 №187-п на официальном Портале органов власти в разделе «Коронавирус: официальная информация» размещена форма уведомления о начале работы и соблюдении обязательных требований для организаций.

Кроме того, создан Единый реестр работающих предприятий, в котором будут отображаться сведения об организации, направившей уведомление, а также другие предусмотренные документы.

Инфографика предоставлена порталом органов государственной области Тюменской области.

Инфографика предоставлена порталом органов государственной области Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменскому бизнесу разъяснили, кому можно осуществлять свою деятельность, а кому стоит повременить. Заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев взял слово в прямом эфире на сайте оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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