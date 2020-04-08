2020-04-08T09:46:05+03:00
Общество

Тюменцев призвали не поддаваться панике, но запастись водой

Аварийные бригады находятся в режиме повышенной готовности
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцам надо запастись водой. Фото - pixabay.com.Тюменцам надо запастись водой. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

«Росводоканал Тюмень» попросил горожан запастись водой. Накануне, 7 апреля, из-за нестабильности электрического напряжения, вызванного сильными порывами ветра, произошли внеплановые отключения насосов, которые качают воду с водоочистных сооружений в городскую сеть водоснабжения.

Специалисты компании нормализовали давление в водоводах. В течение полутора-двух часов на верхних этажах домов отмечалось снижение давления, в некоторых домах и вовсе не было воды. Всю ночь аварийные бригады предприятия находились в режиме повышенной готовности, чтобы в случае чего устранить возможную нештатную ситуацию.

– Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, штормовое предупреждение на сегодняшний день, предупреждаем о возможном отключении воды. Надеемся, что этого не произойдет. Но, поскольку все сейчас находятся дома, минимальный запас воды на полтора-два часа никому не помешает. В данный момент предприятие работает в штатном режиме. Оба водозабора – метелевский и велижанский – подают воду в сеть, – отметили сотрудники компании «Росводоканал Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцев призвали не поддаваться панике, но запастись водой
В новой Конституции научно-техническое развитие страны станет одним из приоритетов
Соцработник рассказала, как пожилым тюменцам доставляют лекарства на дом
В лесах Тюменской области установят пожароопасный сезон
Тюменец в маске ограбил магазин, распылив газовый баллончик
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
У тоболяка пропала банковская карта после визита знакомой, просившей занять деньги
Тюменцам напомнили об опасности весеннего льда
Две тюменки за сутки потеряли более миллиона рублей из-за мошенников
На улице Чаркова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 8 апреля в Тюмени: ночной снег закончится утром
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 апреля 2020 года составляет 14 человек
В Казанском районе семейная пара развивает производство мясных полуфабрикатов
В Тюменской области проверяют качество семян перед посевной 2020 года
В Тюменской области с 10 апреля 2020 будет установлен пожароопасный сезон