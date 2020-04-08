Тюменцев призвали не поддаваться панике, но запастись водой

8 Апр 2020 2020-04-08T09:46:05+03:00

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«Росводоканал Тюмень» попросил горожан запастись водой. Накануне, 7 апреля, из-за нестабильности электрического напряжения, вызванного сильными порывами ветра, произошли внеплановые отключения насосов, которые качают воду с водоочистных сооружений в городскую сеть водоснабжения.

Специалисты компании нормализовали давление в водоводах. В течение полутора-двух часов на верхних этажах домов отмечалось снижение давления, в некоторых домах и вовсе не было воды. Всю ночь аварийные бригады предприятия находились в режиме повышенной готовности, чтобы в случае чего устранить возможную нештатную ситуацию.

– Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, штормовое предупреждение на сегодняшний день, предупреждаем о возможном отключении воды. Надеемся, что этого не произойдет. Но, поскольку все сейчас находятся дома, минимальный запас воды на полтора-два часа никому не помешает. В данный момент предприятие работает в штатном режиме. Оба водозабора – метелевский и велижанский – подают воду в сеть, – отметили сотрудники компании «Росводоканал Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU