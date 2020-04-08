2020-04-08T09:39:49+03:00
Общество

В новой Конституции научно-техническое развитие страны станет одним из приоритетов

Поправка в основной закон обеспечит зеленый коридор российским инновационным проектам
Есен Абилькенов
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Развитие научно-технического потенциала страны станет государственным приеоритетомРазвитие научно-технического потенциала страны станет государственным приеоритетомФото: pixabay.com
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Закрепление в Конституции положений о государственной политике в сфере научно-технического развития страны будет иметь большое значение для отрасли, которая практически никак не отражена в действующем тексте основного закона. Как отмечают эксперты, с момента написания Конституции 1993 года технический прогресс сделал огромный шаг вперед. И оценка роли этого сегмента в жизни государства и общества требует пересмотра.

Впервые в истории Конституция России будет упоминать информационные технологии, безопасность персональных цифровых данных. Таким образом, главный нормативно-правовой акт будет отвечать современным реалиям и мировым трендам, подчеркивают представители инновационной сферы, инициировавшие данные поправки.

Отметим, что согласное предложенному тексту поправок, правительство Российской Федерации будет обеспечивать государственную поддержку научно-технологического развития страны, сохранение и развитие ее научного потенциала. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны, замечают представители отрасли. Однако с появлением положения в основном нормативном акте эта сфера получит поддержку как одно из приоритетных направлений государственной политики.

Как отметила директор ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» Ольга Простнева, таким образом отрасль инновационных разработок в стране получит мощный импульс для развития с опорой на государственную поддержку и сотрудничество.

– Поддержка научно-технологического развития, заявленная в поправках к Конституции, призвана облегчить путь отечественных научных разработок и инновационных компаний. Принятие такой поправки означает принятие курса на новое регулирование отрасли, совершенствование нормативно-правового поля. Это сигнал к тому, чтобы менять ситуацию, обеспечивая зеленый коридор российским инновационным проектам, – отметила Ольга Простнева.

Как говорится с тексте поправок, Россия была, есть и будет страной научно-технического прогресса, устремлённой в будущее. Конституция обновляется, чтобы Россия всегда шла вперед и не откатывалась в дремучие времена. Это позволит возродить научно-технический потенциал России и совершить скачок в будущее, вновь обеспечив первенство в самых перспективных отраслях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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