2020-04-08T10:06:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу

По ним можно заказать продукты и сообщить о нарушении со стороны работодателя
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу. Фото - pixabay.com.Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тюменцам напомнили номера всех горячих линий по коронавирусу. Таким образом, местные жители могут дистанционно заказать еду или пожаловаться на нерадивого работодателя.

– Если вы вернулись из-за границы, срочно звоните по номеру 8-800-234-35-22. Если ваши соседи вернулись и не соблюдают режим самоизоляции, сообщите об этом. Нужно заказать продукты? Звоните сюда: 8-800-200-34-11. Это круглосуточная горячая линия по доставке продуктов для лиц старше 65 лет и маломобильных граждан, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Позвонив на горячую линию департамента здравоохранения Тюменской области по номерам телефонов 8 (3452) 68-45-65 и 8-800-250-30-91, можно не только узнать, как оформить больничный, но и переговорить с лечащим врачом или заказать льготные лекарства. Если же вы испытываете психологические трудности в связи со сложившейся ситуацией, звоните: 8-800-201-41-41. Это номер телефона консультационного пункта для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек. 8-800-302-26-70 – это горячая линия Роспотребнадзора.

Но номеру 426-011 (департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области) вам разъяснят, должно ли работать предприятие, где вы трудитесь. А если вы посчитаете, что ваши трудовые права нарушены, например работодатель вынуждает написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, позвоните по телефону 500-915 или обратитесь сюда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области заработала единая горячая линия по коронавирусу

Жителей региона проконсультируют специалисты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более двадцати тысяч тюменцев проверили на коронавирусную инфекцию
Правительство поддержало предложение «Единой России» временно ввести льготы на оплату ЖКУ
Мусоровозы застревают в снегу. В Тюмени могут скорректировать графики вывоза отходов
Слышали топот умерших. В Тюмени семья пенсионеров напилась до галлюцинаций
Тюменские предприятия должны уведомлять о намерении возобновить работу
Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу
Тюменцев призвали не поддаваться панике, но запастись водой
В новой Конституции научно-техническое развитие страны станет одним из приоритетов
Соцработник рассказала, как пожилым тюменцам доставляют лекарства на дом
В лесах Тюменской области установят пожароопасный сезон
Тюменец в маске ограбил магазин, распылив газовый баллончик
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
У тоболяка пропала банковская карта после визита знакомой, просившей занять деньги
Тюменцам напомнили об опасности весеннего льда
Две тюменки за сутки потеряли более миллиона рублей из-за мошенников
На улице Чаркова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 8 апреля в Тюмени: ночной снег закончится утром
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 апреля 2020 года составляет 14 человек
В Казанском районе семейная пара развивает производство мясных полуфабрикатов
В Тюменской области проверяют качество семян перед посевной 2020 года
В Тюменской области с 10 апреля 2020 будет установлен пожароопасный сезон