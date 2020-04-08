2020-04-08T08:46:33+03:00
Общество

В лесах Тюменской области установят пожароопасный сезон

Это произойдет с 10 апреля
Вадим Бегун
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В лесах Тюменской области установят пожароопасный сезон. Фото - департамент лесного комплекса Тюменской области.В лесах Тюменской области установят пожароопасный сезон. Фото - департамент лесного комплекса Тюменской области.
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В лесах Тюменской области с 10 апреля установят пожароопасный сезон. Соответствующие службы обеспечат меры по недопущению распространения пожаров, усилив государственный пожарный надзор в лесах.

– В целях обнаружения лесных пожаров установлено дежурство ответственных лиц и лесопожарных групп, организовано наземное и авиационное патрулирование лесов согласно утвержденным маршрутам по условиям погоды. Также организована бесперебойная работа региональной диспетчерской службы ГБУ «Тюменская авиабаза» по приему, обработке и дальнейшей передаче сообщений о пожарах и координации принимаемых экстренных мер по ликвидации лесных пожаров, – рассказали в департаменте лесного комплекса региона.

В связи с введением пожароопасного режима гражданам и юридическим лицам, осуществляющим использование лесов и осуществляющим мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, необходимо обеспечить соблюдение требований правил пожарной безопасности в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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