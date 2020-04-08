Тюменец в маске ограбил магазин, распылив газовый баллончик

8 Апр 2020 2020-04-08T08:22:24+03:00

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Накануне, 7 апреля, в продуктовом магазине на улице Кузнецова в Тюмени произошел разбой. Неизвестный в маске зашел в магазин, где находились двое продавцов. Мужчина распылил газовый баллончик, вытащил из кассы 1 200 рублей и скрылся.

Грабителя стражи порядка отыскали неподалеку от места преступления. Им оказался ранее судимый 33-летний тюменец. В мусорном баке напротив дома злоумышленника полицейские нашли газовый баллончик, тельняшку, которую тот использовал в качестве маски, куртку и обувь.

– В настоящее время мужчина задержан. В отношении него следователем возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/771651" frameborder="0"></iframe> Тюменские полицейские задержали подозреваемого в разбое.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU