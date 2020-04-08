Тюменец в маске ограбил магазин, распылив газовый баллончик
Накануне, 7 апреля, в продуктовом магазине на улице Кузнецова в Тюмени произошел разбой. Неизвестный в маске зашел в магазин, где находились двое продавцов. Мужчина распылил газовый баллончик, вытащил из кассы 1 200 рублей и скрылся.
Грабителя стражи порядка отыскали неподалеку от места преступления. Им оказался ранее судимый 33-летний тюменец. В мусорном баке напротив дома злоумышленника полицейские нашли газовый баллончик, тельняшку, которую тот использовал в качестве маски, куртку и обувь.
– В настоящее время мужчина задержан. В отношении него следователем возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве также отметили, что санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Тюменские полицейские задержали подозреваемого в разбое.Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU