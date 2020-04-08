2020-04-08T08:22:24+03:00
Происшествия

Тюменец в маске ограбил магазин, распылив газовый баллончик

По факту разбоя возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени ограбили магазин.В Тюмени ограбили магазин.Фото: Ольга Крыльцова
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Накануне, 7 апреля, в продуктовом магазине на улице Кузнецова в Тюмени произошел разбой. Неизвестный в маске зашел в магазин, где находились двое продавцов. Мужчина распылил газовый баллончик, вытащил из кассы 1 200 рублей и скрылся.

Грабителя стражи порядка отыскали неподалеку от места преступления. Им оказался ранее судимый 33-летний тюменец. В мусорном баке напротив дома злоумышленника полицейские нашли газовый баллончик, тельняшку, которую тот использовал в качестве маски, куртку и обувь.

– В настоящее время мужчина задержан. В отношении него следователем возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Тюменские полицейские задержали подозреваемого в разбое.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU

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