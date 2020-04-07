В Казанском районе семейная пара развивает производство мясных полуфабрикатов

7 Апр 2020 2020-04-07T21:35:25+03:00

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Правительство Тюменской области уделяет большое внимание инвестиционным проектам в муниципалитетах региона: обучению предпринимателей, финансовой поддержке перспективных идей и помощи при их реализации. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, результат – создание уникальных проектов.

Одним из таких проектов, например, является создание убойного цеха в Казанском районе. Предприниматель Надежда Бородавкина активно помогает развитию бизнеса своего мужа Александра, руководителя и учредителя СПССК «Дружба». Их семейный проект находится на сопровождении Фонда «Инвестиционного агентства Тюменской области».

Бывший логопед, а сегодня – начинающий предприниматель, Надежда открыла цех по переработке мяса. Это полноценное предприятие, которое активно развозит продукцию по сёлам и деревням Казанского района, имеет несколько торговых агентов и торгующую точку. В ассортименте продукции: свежее и охлаждённое мясо, манты, шашлыки, пельмени и многое другое. На предприятии создано 3 постоянных рабочих места.

- Надежда Бородавкина демонстрирует отличный пример развития бизнеса на селе. Показательно, что сельский бизнес зачастую является семейным, - рассказал генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Андрей Шальнев.

Добавим, что Надежда Владимировна – мать троих детей, она готовится стать матерью четвёртого ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU