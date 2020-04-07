В Тюменской области проверяют качество семян перед посевной 2020 года

7 Апр 2020 2020-04-07T21:08:29+03:00

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Почти 186 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур под посев 2020 года засыпаны в полном объёме. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, сейчас специалисты проверяют их качество по основным параметрам: чистота, всхожесть, влажность, заселённость вредителями и масса.

Кроме того, специалисты рекомендуют производителям проверять материал на заражённость болезнями. Дело в том, что от того, насколько «здоровы» семена, зависят: будущий урожай и затраты на защитные мероприятия. По состоянию на 16 марта 2020 года 48% семян (а это 89,7 тысяч тонн) от потребности соответствуют посевным стандартам. Сейчас специалисты продолжают проверять семена.

У семеноводческих хозяйств Тюменской области в порядке сортосмены и сортообновления есть семена зерновых и зернобобовых культур элиты 47 тысяч тонн, а 1 репродукции – 20 тысяч тонн.

Потребность в семенах картофеля составляет 22 тысяч тонн – семена засыпаны в полном объёме. Потребность в семенах кукурузы – 368 тысяч тонн (закуплено 97 тонн или 26% от потребности); в семенах рапса – 79 тонн (куплено 19 тонн или четверть от потребности). Потребность семян овощных культур 1,5 тонны, семена используются в основном зарубежной селекции.

За пределы Тюменской области производители семян готовы поставить семена зерновых и зернобобовых культур в объеме 20 тысяч тонн, картофеля – 10 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU