2020-04-07T20:36:20+03:00
Экономика

В Омутинском районе наращивают производство молочной продукции

Сырьё для неё берут с окуневской фермы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Омутинском районе наращивают производство молочной продукцииВ Омутинском районе наращивают производство молочной продукции
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Мини-завод по переработке молока ООО «Новодеревенское» активно работает в Окунёвском сельском поселении Омутинского района. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сейчас предприятие набирает обороты по выпуску высококачественной молочной продукции. Сырьё для неё берут с окуневской фермы.

В ассортименте продукции, которая работает под торговой маркой «Добрый фермер», 42 наименования разных видов молочных изделий. В их числе: масло, мороженое, сыры, биопродукты, сметана, кефир, молоко, творог и многое другое. Вся продукция сертифицирована и изготавливается только из высококачественного натурального сырья.

На заводе работают 18 человек, и все они – местные. Контролирует выпуск продукции и поставляемое сырьё аккредитованная лаборатория, которая находится при заводе. Продают омутинскую «молочку» в магазинах Тюмени, Омутинского, Юргинского и близлежащих районов юга Тюменской области. Сейчас предприятие планирует увеличить ассортимент продукции и расширить рынок её сбыто.

Как отметили в пресс-службе Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», в регионе создана отличная сырьевая база по производству и переработке пищевой продукции. Сельские предприниматели готовы удовлетворить спрос на продукты питание не только в районах-соседях, но и обеспечить стабильные поставки продукции в Тюмень.

Отметим, что завод не только выпускает продукцию для населения, но и создаёт дополнительные рабочие места. А стабильная зарплата – это гарант сохранения деревень и сёл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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