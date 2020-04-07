Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 апреля 2020 года составляет 14 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось еще на семь и составило 14 человек.
Хочу сразу успокоить – это не вновь прибывшие граждане, это люди, которые находились на карантине в областной инфекционной больнице. Заболевание выявлено по итогам повторных анализов. Тяжелых больных нет, все находятся в удовлетворительном состоянии. У некоторых наблюдается повышенная температура. Они обследуются на предмет заболевания пневмонией и находятся под контролем медиков. Держим ситуацию на контроле, – сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
Всего за последние сутки в России подтверждено 1 154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Карачаево-Черкесия. За сутки в стране полностью выздоровели 88 человек.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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