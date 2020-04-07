Эксперт оценил поправки в Конституцию о важности развития культуры

7 Апр 2020 2020-04-07T16:30:49+03:00

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Депутат Тюменской областной думы, региональный координатор партийного проекта «Культура России» Алексей Салмин высказал свое отношение к внесению поправок в Конституцию РФ, подчеркивающих роль государства в развитии и поддержке культуры в стране. Он отметил, что за последние 10-летия в России были утеряны многие культурные элементы, определяющие идентичность нашей страны.

– В 90-х годы, сделав шаг в сторону принятия западных ценностей, наша страна в сфере культуры, грубо говоря, скатилась в большую помойку. Был сделан упор на низкопробные западные образцы, похабщину, безвкусицу и так далее, потакавшие самым низменным человеческим потребностям. Тогда как в том же Голливуде, во Франции, в Иране, в других странах снимается немало действительно хорошего высокохудожественного кино, в России чаще делали выбор в пользу низкопробных «творений», зачастую не имеющих никакого отношения к культуре и искусству. И это относится не только к кинематографу. Все, что было в собственной культуре ценного и самобытного, оказалось заменено западными приобретениями не лучшего качества, – отметил Алексей Салмин.

Он также заметил, что за последние 100 с лишним лет Россия утратила многие элементы, определяющие культурный код страны.

– Обратите внимание: во многих странах, тех же бывших союзных республиках более бережно обращаются и с народными танцами, как на Кавказе, и с национальной одеждой, как в Беларуси или Украине. Мы же многое утратили. Играть на балалайке, баяне почти никто учиться не хочет. В быту уже никто не поет и не знает русских песен, не танцует народных танцев. А посмотрите, как трепетно относятся к своим песням и танцам греки, болгары, представители других народов. Это то, что обеспечивает связь поколений, формирует идентичность того или иного народа. Необходимы меры, чтобы вернуть любовь к нашим исконным элементам культуры, – привел пример депутат облдумы.

По словам эксперта, во многом такому упадку способствовала коммерциализация искусства и сферы культуры, что негативно отразилось на обществе в целом.

– Государство, народ, который утрачивает свои корни, не имеет перспектив для дальнейшего развития. Культура – это не то, к чему люди потянутся сами, особенно молодежь. Это то, что нужно взращивать и передавать из поколения в поколение. Канала «Культура» для изменения ситуации недостаточно. А если, как и прежде, отвечать только самым низменным запросам населения, то мы получим общество, готовое удовлетворять только те потребности, которые мало отличают нас от животных. Достаточно посмотреть на то, что происходит в этой сфере во многих западных странах, где никакой идентичности уже давно нет, зато в эфире сплошная похабщина на уровне первобытных инстинктов, на которую всегда будет спрос.

С этой точки зрения предложенные поправки имеют очень большое значение. Они могут послужить основой для того, чтобы потребовать от государства серьезных мер по защите культуры страны во всем ее многообразии, – выразил свою точку зрения Алексей Салмин.

Напомним, в соответствии с новыми поправками, Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны, называет одним из символов государства, таким же, как флаг, гимн или столица. Таким образом, в основном документе будет закреплено обязательство государства быть защитником нашей культуры и культурной самобытности всех народов России.

Также в ней отмечается, что Россия гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. А культура является уникальным наследием ее многонационального народа, поддерживается и охраняется государством.

ИСТОЧНИК KP.RU