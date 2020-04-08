Погода на 8 апреля в Тюмени: ночной снег закончится утром

8 Апр 2020 2020-04-08T05:37:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 апреля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Ночной снег утром ослабнет и вскоре закончится.

Температура воздуха ночью будет минус 5 градусов, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут минус 1 – 3 градуса. В этот день будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 3 – 9 метров в секунду.

В этот день отмечается Собор Архангела Гавриила и почитается память преподобного Василия Нового. В старину говорили: «Все, что ни родится на день Гавриила – уродливо и не споро». Женщины же в этот день оканчивали последнюю пряжу, а тем, кто продолжал прясть, говорили: «Не пойдет впрок».

Если в этот день восход светел, значит, скоро снег полностью сойдет. Наши предки приметили: какова погода 8 апреля – такова она будет 8 октября, и наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU