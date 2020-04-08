8 Апр 2020 2020-04-08T05:40:36+03:00

На улице Чаркова в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В Тюмени сегодня, 8 апреля, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 12.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Тимофея Чаркова и Малиновского.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU